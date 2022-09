https://it.sputniknews.com/20220912/la-germania-vuole-collaborare-con-israele-nei-settori-della-difesa-aerea-e-della-difesa-16466771.html

La Germania vuole collaborare con Israele nei settori della difesa aerea e della difesa missilistica

Il cancelliere tedesco annuncia che la Germania ha intenzione di cooperare con Israele su questioni di difesa aerea, ad interessare sono soprattutto i sistemi... 12.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-12T18:11+0200

La Germania vuole cooperare con Israele su questioni di difesa aerea, in particolare sul progetto del sistema di difesa missilistica Arrow-3, ha affermato il cancelliere tedesco Olaf Scholz in una conferenza stampa generale, dopo l'incontro con il primo ministro israeliano Yair Lapid.A questo proposito, il cancelliere ha ricordato la sua iniziativa di sancire nella Costituzione un fondo speciale militare dell'importo di 100 miliardi di euro per proteggere la Germania e i paesi limitrofi.Come ha riferito in seguito Bloomberg, citando fonti a conoscenza della questione, Berlino aveva preso una "decisione preliminare" di acquistare il sistema israeliano Arrow-3 invece del suo concorrente, il sistema antimissilistico THAAD della società americana Lockheed Martin.Il Primo Ministro israeliano è arrivato in visita ufficiale in Germania il giorno precedente l'incontro. Secondo Lapid, lo scopo principale della visita è "coordinare le posizioni sul programma nucleare e concordare i dettagli finali del documento sul partenariato strategico nel campo dell'economia e della sicurezza", che si intende firmare tra le parti.È previsto anche un incontro con Scholz.

