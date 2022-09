https://it.sputniknews.com/20220912/la-germania-potrebbe-perdere-lintero-sistema-industriale-16463866.html

La Germania potrebbe perdere l'intero sistema industriale

The Economist: la crisi del gas mette la Germania a rischio di deindustrializzazione. 12.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-12T12:46+0200

La Germania rischia di rimanere senza un sistema industriale a causa della grave crisi energetica in atto. Ne è sicuro l'autore di un articolo uscito sulla rivista britannica The Economist.Secondo la pubblicazione, l'industria tedesca negli ultimi anni ha fatto affidamento sull'energia a basso costo proveniente dalla Russia e sulla possibilità di commercializzare i suoi prodotti sui mercati cinesi.A causa delle sanzioni, nonché della recessione dell'economia cinese, la Germania si trova ora ad affrontare una prova generale del proprio sistema industriale.Riferendosi al capo dell'Associazione dell'industria tedesca BDI Siegfried Russwurm, i giornalisti hanno dichiarato che la produzione in Germania rischia di scomparire:Le imprese più piccole sono state colpite più duramente dalla crisi energetica: quasi un quarto delle aziende con meno di 1.000 dipendenti ha annullato o rifiutato ordini di produzione, con particolare accento al settore della produzione del pane:ArcelorMittal, colosso siderurgico tedesco, ha annunciato l'intenzione di chiudere 2 stabilimenti nel Nord della Germania e di mettere in congedo i dipendenti. Stickstoffwerke Piesteritz, il più grande produttore tedesco di ammoniaca, ha chiuso i propri impianti di ammoniaca in Sassonia-Anhalt.

