Il MdD della Moldavia spiega la foto con equipaggiamento militare per le strade di Chisinau

Il ministero della Difesa della Moldavia ha spiegato la foto con equipaggiamento militare per le strade di Chisinau all'inizio delle esercitazioni. 12.09.2022, Sputnik Italia

Il movimento di equipaggiamento militare per le strade di Chisinau di questo lunedì è collegato all'inizio delle esercitazioni militari Fire Shield, ha detto ai giornalisti il ​​ministero della Difesa moldavo.All'inizio di lunedì, sui canali Telegram e sui social network, sono state pubblicate foto e video che mostrano il movimento di equipaggiamenti militari per le strade della capitale moldava.Il ministero ha osservato che l'attrezzatura si è spostata non solo a Chisinau, ma anche in altri insediamenti. Ai cittadini è stato chiesto di astenersi dal diffondere filmati su Internet.In precedenza, il capo del dipartimento, Anatoly Nosatii, aveva dichiarato ai media che l'esercito nazionale della Moldova conta 6,5 ​​mila militari e 2 mila civili e il suo equipaggiamento militare è 'vecchio equipaggiamento sovietico'.Le autorità della repubblica dichiarano la necessità di acquistare armi per rafforzare la capacità di difesa e rafforzare i confini, nel contesto di una crisi regionale.In un'intervista ai canali televisivi, il segretario di Stato del ministero della Difesa Valery Mizha ha affermato che l'esercito moldavo riceverà moderni veicoli blindati, apparecchiature di comunicazione e droni nell'ambito del programma dell'UE per 40 milioni di euro, il che raddoppierà il bilancio della difesa del Paese quest'anno.

