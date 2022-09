https://it.sputniknews.com/20220911/zaporozhye-spenta-la-sesta-unita-di-potenza-della-centrale-nucleare-16456703.html

Zaporozhye, spenta la sesta unità di potenza della centrale nucleare

Zaporozhye, spenta la sesta unità di potenza della centrale nucleare

Le autorità della regione di Zaporozhye hanno annunciato la chiusura della sesta unità di potenza della ZNPP. 11.09.2022, Sputnik Italia

L'ultima e sesta unità di potenza della centrale nucleare di Zaporozhye è stata fermata, secondo quanto riferisce Vladimir Rogov, membro del Consiglio principale dell'amministrazione della regione di Zaporozhye:Le autorità della regione fanno notare che, sullo sfondo dei continui bombardamenti della centrale da parte delle truppe ucraine, è stata presa in considerazione l'opzione di un arresto completo della centrale nucleare.La centrale nucleare di Zaporozhye si trova sulla riva sinistra del Dnepr vicino a Energodar. Si tratta della più grande centrale nucleare d'Europa per numero di unità e capacità installata.Con le forze armate ucraine che effettuano regolarmente attacchi di artiglieria su Energodar e sulla centrale, la stessa è stata messa in sicurezza da parte del personale dell'esercito russo.Di recente alla centrale si è svolta la visita da parte dei tecnici e dei funzionari dellAIEA, per verificare lo stato dell'opera e le condizioni dell'impianto. Allo stesso tempo si sono avuti diversi tentativi da parte ucraina di sbarcare sui terreni della centrale, attraversando il fiume Dnpr, tentativi respinti dalle forze armate della Federazione Russa.

