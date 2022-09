https://it.sputniknews.com/20220911/ufficio-del-primo-ministro-ungherese-le-sanzioni-sono-una-sorta-di-autolesionismo-dellue-16459543.html

Ufficio del Primo Ministro ungherese: le sanzioni sono una sorta di autolesionismo dell'UE

Ufficio del Primo Ministro ungherese: le sanzioni sono una sorta di autolesionismo dell'UE

Nuove critiche mosse da parte ungherese alle sanzioni in chiave anti-Russa. Questa volta ad alzare dubbi sulla loro reale efficacia è il Segretario di Stato... 11.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-11T19:32+0200

2022-09-11T19:32+0200

2022-09-11T19:32+0200

ue

sanzioni

primo ministro

ungheria

mondo

economia

politica

diplomazia

viktor orban

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/724/74/7247464_2:0:3641:2047_1920x0_80_0_0_9ca212b0ec83e51b4db1eeccf4bcc426.jpg

"Le sanzioni anti-russe sono diventate un mezzo di autolesionismo per l'Europa, ogni europeo ne ha sentito l'impatto, quindi la politica delle sanzioni deve essere cambiata", ha affermato Csaba Dömötör, Segretario di Stato del Gabinetto del Primo Ministro ungherese.Lo stesso ricorda che "l'aumento più grande e più lungo" dei prezzi è iniziato non dopo l'inizio dell'operazione speciale, ma "dopo l'adozione delle sanzioni nel settore energetico".In precedenza, il primo ministro ungherese Viktor Orban aveva affermato che sono state imposte 11.000 sanzioni contro la Russia, ma non hanno avuto successo e l'inflazione e la carenza di energia da esse causate possono mettere in ginocchio l'Europa.Un suo consigliere politico ha affermato che le sanzioni imposte dall'Unione Europea contro la Russia non sono state all'altezza delle aspettative, quindi è probabile che vengano riviste nella nuova stagione politica.Secondo un sondaggio del centro di ricerca sull'opinione pubblica Szazadveg, oltre il 70% degli ungheresi ritiene che le sanzioni anti-russe danneggino l'Europa, inclusa l'Ungheria.

https://it.sputniknews.com/20220908/orban-rileva-ancora-la-pericolosita-delle-sanzioni-ue-contro-mosca-16444941.html

ungheria

russia

mosca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ue, sanzioni, primo ministro, ungheria, mondo, economia, politica, diplomazia, viktor orban, russia, mosca