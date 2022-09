https://it.sputniknews.com/20220911/telefonata-putin-macron-discussi-ucraina-e-grano-e-fertilizzanti-dalla-russia-agli-altri-paesi-16460807.html

Telefonata Putin-Macron: discussi Ucraina e grano e fertilizzanti dalla Russia agli altri paesi

Il Cremlino ha reso noto che si è tenuta una conversazione telefonica tra Vladimir Putin ed Emmanuel Macron: in primo piano la situazione alla centrale... 11.09.2022, Sputnik Italia

Il presidente russo Vladimir Putin ha parlato al telefono con il suo omologo francese Emmanuel Macron, discutendo della situazione in Ucraina e ponendo l'accento sulla sicurezza della centrale nucleare di Zaporozhye, secondo quanto riporta il servizio stampa del Cremlino.I due leader nello specifico hanno discusso anche della sicurezza alimentare, confermato la posizione secondo cui il grano esportato attraverso i porti del Mar Nero dovrebbe essere inviato principalmente ai Paesi in via di sviluppo. Putin ha affermato che è importante che non ci siano ostacoli alla fornitura di prodotti agricoli e fertilizzanti della Federazione Russa all'Africa, al Medio Oriente e all'America Latina.

