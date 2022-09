https://it.sputniknews.com/20220911/sergey-lavrov-sulla-partecipazione-di-putin-al-g20-non-vedo-problemi-16459818.html

Sergey Lavrov sulla partecipazione di Putin al G20: non vedo problemi

11.09.2022

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato di non vedere alcun problema per la partecipazione del presidente Vladimir Putin al vertice del G20.Secondo lui, tutti gli appelli dei leader occidentali sui contatti con Putin "incontrano sempre comprensione e consenso".In precedenza, l'ambasciatore indonesiano in Russia Jose Tavares ha dichiarato in un'intervista che l'Indonesia è pronta a garantire la sicurezza del presidente russo al vertice del G20.Sui negoziati con l'Ucraina, il ministro degli Esteri russo ha affermato che "la Russia non rifiuta i negoziati con l'Ucraina", sottolineando tuttavia che più il processo sarà lungo, parafrasando, più sarà difficile trovare un accordo, additando per il rifiuto degli stessi la controparte ucraina:Mosca, conclude il ministro, sa come raggiungere i propri obiettivi.

