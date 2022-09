https://it.sputniknews.com/20220911/il-presidente-steinmeier-avverte-del-numero-crescente-di-senzatetto-in-germania-16460448.html

Il presidente Steinmeier avverte del numero crescente di senzatetto in Germania

Il presidente Steinmeier avverte del numero crescente di senzatetto in Germania

Con tanto di visita alla principale struttura berlinese per l'accoglienza dei senzatetto, il presidente federale della Germania, Frank-Walter Steinmeier... 11.09.2022, Sputnik Italia

In Germania, il numero dei senzatetto potrebbe aumentare a causa dell'aumento dei prezzi, ha affermato questa domenica il presidente Frank-Walter Steinmeier, parlando nella sua residenza allo Schloss Bellevue (residenza ufficiale del presidente della Germania - n.d.r.), in occasione di una giornata aperta per le persone senza fissa dimora.Secondo i dati ufficiali, più di 300.000 persone in Germania non hanno una propria casa e 45.000 di loro dormono per strada.All'incontro di oggi hanno partecipato rappresentanti dei vari dipartimenti per l'emergenza abitativa, del servizio sanitario nazionale e dei comuni, con l'intento di trovare soluzioni definitive all'annoso problema delle persone senza fissa dimora, in aumento come da dati statistici di recente nel Paese.Ospiti illustri dell'incontro il ministro federale dell'Edilizia abitativa, dello sviluppo urbano e dell'edilizia, Klara Geywitz, e il ministro del Lavoro, della salute e degli affari sociali del Nord-Rein-Westfalia, Karl-Josef Laumann.

