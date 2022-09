https://it.sputniknews.com/20220911/carlo-iii-proclamato-ufficialmente-anche-re-daustralia-16456984.html

Carlo III proclamato ufficialmente (anche) re d'Australia

Carlo III proclamato ufficialmente (anche) re d'Australia

L'annuncio dato dal governatore generale australiano David Hurley, che proclama ufficialmente Carlo III re d'Australia. 11.09.2022, Sputnik Italia

Re Carlo III, già Re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, è stato ufficialmente proclamato il nuovo monarca regnante dell'Australia.Oltre al Governatore Generale, il Presidente del Consiglio Anthony Albanese ha firmato il proclama.In precedenza, Carlo III era stato ufficialmente proclamato nuovo monarca di Gran Bretagna dal consiglio di successione.Buckingham Palace ha annunciato l'8 settembre che la regina Elisabetta II di Gran Bretagna, che ha governato il Paese per più di 70 anni, è morta in Scozia all'età di 96 anni. Il principe Carlo è cos' divenuto monarca succedendo all'anziana madre, prendendo il nome di Carlo III.Il canale televisivo britannico Sky News fa osservare che il primo ministro australiano ha promesso di "non tenere un referendum durante il suo primo mandato sull'opportunità per il Paese australiano di diventare una repubblica".

