A Parigi il sindaco propone di ridurre l'illuminazione della Torre Eiffel contro la crisi energetica

A Parigi il sindaco propone di ridurre l'illuminazione della Torre Eiffel contro la crisi energetica

Sarà un panorama diverso quello della capitale francese, se dovesse passare la proposta del sindaco di Parigi di spegnere la Torre Eiffel prima dell'orario... 11.09.2022, Sputnik Italia

Il sindaco della capitale francese Anne Hidalgo vuole ridurre i tempi di illuminazione della Torre Eiffel per risparmiare elettricità, secondo quanto riferisce la pubblicazione locale Journal du Dimanche.Attualmente, i 336 faretti che danno alla torre la tipica tonalità dorata si spengono all'01:00 di notte. Secondo il piano, dovrebbero essere spenti alle 23:45, quando gli ultimi visitatori lasciano l'attrazione.La trovata sembra piuttosto simbolica, ma potrebbe dare il là a tante altre iniziative simili nel territorio della Francia e dell'Unione intera, tenendo conto della crisi del settore del gas, gas necessario anche e non da ultimo alla produzione di energia elettrica, e delle crescenti preoccupazioni per l'ambiente.

