https://it.sputniknews.com/20220910/truppe-russe-da-izyum-e-balakleya-spostate-verso-la-repubblica-popolare-di-donetsk-16456349.html

Truppe russe da Izyum e Balakleya spostate verso la Repubblica Popolare di Donetsk

Truppe russe da Izyum e Balakleya spostate verso la Repubblica Popolare di Donetsk

Il Ministero della Difesa russo in un comunicato ufficiale ha reso noto che le truppe dislocate nei territori a sud della regione di Kharkov sono state... 10.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-10T18:11+0200

2022-09-10T18:11+0200

2022-09-10T18:11+0200

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/0a/16456200_0:0:3130:1762_1920x0_80_0_0_43303529c3dd68145946cca3cb4b88c4.jpg

Le truppe russe di stanza a Balakleya e Izyum si sono raggruppate nella direzione di Donetsk per raggiungere gli obiettivi dichiarati dell'Operazione Militare Speciale per liberare il Donbass, ha affermato il ministero della Difesa russo."A tal fine, negli ultimi tre giorni è stata effettuata un'operazione per ridurre e organizzare il trasferimento del gruppo di truppe Izyum-Balakley nel territorio della Repubblica popolare di Donetsk".Per attuare questi piani, il Ministero della Difesa russo ha specificato che "sono state svolte manovre di distrazione e dimostrazione rispettoa alla designazione delle azioni reali delle truppe"."In tre giorni, più di duemila combattenti ucraini e stranieri sono stati uccisi, oltre a oltre 100 veicoli corazzati e unità di artiglieria"

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, ucraina