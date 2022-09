https://it.sputniknews.com/20220910/negoziati-tra-ucraina-e-stati-uniti-su-un-prestito-per-lacquisto-di-gas-16454483.html

Negoziati tra Ucraina e Stati Uniti su un prestito per l'acquisto di gas

Negoziati tra Ucraina e Stati Uniti su un prestito per l'acquisto di gas

Si rafforzano le voci di una trattativa in corso tra Usa e Ucraina per potersi rifornire di gas in vista dell'imminente stagione fredda. 10.09.2022, Sputnik Italia

Le autorità ucraine stanno negoziando con la "US Export-Import Bank", EXIM, per fornire a Kiev un prestito di 1,5 miliardi di dollari per l'acquisto di gas, riferisce Bloomberg, citando una dichiarazione ricevuta per posta.Come osserva l'Agenzia, la questione è stata sollevata venerdì sera durante un incontro tra il primo ministro ucraino Denys Shmyhal e il segretario al Tesoro statunitense Janet Yellen. I funzionari hanno discusso di questioni di sicurezza energetica, inclusa la prossima stagione di riscaldamento.Allo stesso tempo, l'Agenzia non specifica a che punto sono le trattative per un prestito.In precedenza, il deputato ucraino Oleksiy Kucherenko aveva affermato che l'Ucraina non sarà in grado di accumulare il volume di gas previsto per l'inverno in deposito, mancandone un terzo: 6,7 miliardi su 19 miliardi di metri cubi.Secondo il deputato, le importazioni di gas fino alla fine dell'anno sono impossibili a causa dei prezzi dei carburanti "spaziali".

