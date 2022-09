https://it.sputniknews.com/20220910/musk-nuove-accuse-contro-twitter-7milioni-di-dollari-dati-allex-capo-della-sicurezza-per-tacere-16453137.html

Musk, nuove accuse contro Twitter: 7milioni di dollari dati all'ex capo della sicurezza per tacere

Musk, nuove accuse contro Twitter: 7milioni di dollari dati all'ex capo della sicurezza per tacere

Prosegue lo scambio di accuse reciproco tra Elon Musk e il più famoso cinguettio del globo. Da un lato Twitter accusa Musk di aver violato gli accordi per... 10.09.2022, Sputnik Italia

"Il 28 giugno 2022, Twitter ha stipulato un accordo di separazione con Peiter Zatko in base al quale Twitter ha pagato l'indennità di fine rapporto al signor Zatko e ai suoi avvocati per un totale di 7,75 milioni di dollari".Così sul tema gli avvocati del CEO di Tesla, SpaceX, e altre aziende, il multimiliardario ed eccentrico Elon Musk, in una lettera al direttore legale della piattaforma, questo venerdì.Gli stessi accusano Twitter di non aver chiesto il consenso a Elon Musk per questo pagamento eccezionale, e quindi, secondo loro, di aver violato le regole dell'accordo di acquisto della rete per 44 miliardi firmato dalle due parti a fine aprile.All'inizio di luglio il multimiliardario aveva annunciato che avrebbe rotto questo impegno, accusando la compagnia di San Francisco di averlo ingannato, in particolare sulla questione del numero esatto di account non autentici e spam.Twitter ha subito presentato una denuncia per costringere Musk a rispettare i termini dell'accordo. Da lì il processo, previsto per il prossimo metà ottobre.Questa è la terza lettera che gli avvocati di Elon Musk hanno inviato al gruppo per giustificare la loro decisione.La prima è stata quella dell'annuncio della rottura. La seconda, inviata a fine agosto, invoca come ulteriore argomento le accuse mosse dall'ex capo della sicurezza della compagnia, Peiter Zatko: soprannominato "Mudge", Zatko ha accusato Twitter di aver nascosto le vulnerabilità nel suo sistema di protezione e di aver mentito sulla sua lotta contro gli account falsi.Presentandosi come un whistleblower, ha inviato un lungo documento alle autorità americane all'inizio di luglio, ma è stato rivelato al grande pubblico solo a fine agosto.Di contro, secondo l'avvocato di Twitter William Savitt, le accuse di Zatko sono piene di "incoerenze e imprecisioni"."A gennaio, il signor Zatko è stato licenziato. Le sue accuse (...) erano state riviste e ritenute infondate", ha concluso il legale.La disputa tra Musk e Twitter prosegue.

