L'UE chiede alla Serbia di scegliere da che parte stare nella situazione con la Russia

Il presidente Vučić parla dei giochi di potere che vedono al centro della mappa geopolitica mondiale la Serbia, ancora una volta alle prese con il Kosovo e con... 10.09.2022, Sputnik Italia

I rappresentanti dell'Unione Europea, tra cui Germania e Francia, hanno chiesto alla Serbia di definire chiaramente "da che parte sta", nella questione delle relazioni con la Russia, come riporta il presidente del Paese Aleksandar Vučić.Stando a quanto riferisce il presidente serbo, i Paesi occidentali lo hanno invitato a risolvere rapidamente la questione del Kosovo, poiché ciò consentirebbe loro di utilizzare ulteriori argomenti nel confronto con Mosca.Il giorno prima il leader serbo ha incontrato il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo tra Belgrado e Pristina e le altre questioni regionali dei Balcani occidentali Miroslav Lajcak, ed i consiglieri per la politica estera e di sicurezza di Francia e Germania Emmanuel Bonn e Jens Plötner.In precedenza, Vučić ha affermato che il suo Paese non ha imposto sanzioni alla Russia e non sta pensando di cambiare la sua politica, che si è rivelata ragionevole.

