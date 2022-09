https://it.sputniknews.com/20220910/gli-stati-uniti-estendono-al-2023-lo-stato-di-emergenza-imposto-dopo-gli-attacchi-dell11-settembre-16453961.html

Gli Stati Uniti estendono al 2023 lo stato di emergenza imposto dopo gli attacchi dell'11 settembre

Gli Stati Uniti estendono al 2023 lo stato di emergenza imposto dopo gli attacchi dell'11 settembre

Il presidente americano Joe Biden proroga di un altro anno lo stato di emergenza negli Stati Uniti e l'allerta per la minaccia terroristica. 10.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-10T22:10+0200

2022-09-10T22:10+0200

2022-09-10T22:10+0200

usa

sicurezza

terrorismo

joe biden

mondo

stato di emergenza

11 settembre

washington

casa bianca

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/106/02/1060240_0:106:1992:1227_1920x0_80_0_0_7c49e34e46eab3dd9d4b19213d29112a.jpg

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha prorogato per un altro anno lo stato di emergenza imposto nel Paese dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre 2001, ha affermato la Casa Bianca.L'annuncio è stato rilasciato dal servizio stampa della Casa Bianca:Secondo il comunicato, lo stato di emergenza sarebbe stato prorogato per il fatto che "la minaccia terroristica persiste".L'11 settembre 2001, 2 aerei passeggeri dirottati dai terroristi si sono schiantati contro le torri gemelle del 'World Trade Center' di New York, distruggendole completamente. Un altro aereo, controllato da terroristi, si è schiantato contro l'ala ovest dell'edificio del Dipartimento della Difesa a Washington.Il quarto aereo, anch'esso dirottato dai terroristi, si è schiantato nei pressi della città di Pittsburgh, in Pennsylvania.Secondo i dati ufficiali, 2.749 persone sono morte a New York, 189 a Washington e 44 in Pennsylvania.

usa

washington

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

usa, sicurezza, terrorismo, joe biden, mondo, stato di emergenza, 11 settembre, washington, casa bianca