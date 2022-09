https://it.sputniknews.com/20220910/bilancia-commerciale-negativa-e-gasmageddon-la-germania-fara-crollare-leurozona-16454194.html

Bilancia commerciale negativa e gasmageddon: la Germania farà crollare l'eurozona

Bilancia commerciale negativa e gasmageddon: la Germania farà crollare l'eurozona

La Germania, alle prese con una profonda crisi di sistema, si qualifica come candidata ideale ad essere la principale economia alla base di un plausibile...

2022-09-10T21:48+0200

2022-09-10T21:48+0200

2022-09-10T21:48+0200

L'eurozona è in una posizione precaria mentre la crisi energetica devasta la Germania, scrive la corrispondente di Spiked Sabine Beppler-Shpal.L'eurozona è così fortemente dipendente dalla Germania che gli effetti delle turbolenze economiche che Berlino sta affrontando si faranno presto sentire in tutto il continente.Secondo la giornalista, molti sono rimasti scioccati dal fatto che la Germania abbia registrato un deficit commerciale per la prima volta in diversi decenni.L'establishment politico tedesco lega tutti i problemi alla crisi ucraina, ma è stata la decisione di abbandonare l'energia nucleare, presa dall'ex cancelliere Angela Merkel nel 2011, che ha portato alla dipendenza di Berlino dal gas russo. Questo è diventato uno dei motivi principali dell'attuale crisi energetica, spiega la giornalista.

