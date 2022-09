https://it.sputniknews.com/20220909/uk-ex-ambasciatore-britannico-peter-ford-sul-futuro-incerto-del-regno-16445937.html

Uk, ex-ambasciatore britannico Peter Ford sul futuro incerto del Regno

Uk, ex-ambasciatore britannico Peter Ford sul futuro incerto del Regno

09.09.2022

L'ex-ambasciatore britannico in Siria Peter Ford commenta la situazione del Regno Unito alla luce della recente perdita della regina Elisabetta II, parlando di tempi incerti all'orizzonte, parafrasando, e sottolineando la mancanza di esperienza del nuovo primo ministro, come traspare dalle sue stesse parole, riportate dai media in questi giorni:La Regina Elisabetta II è mancata, all'età di 96 anni, questo giovedì, scioccando il Regno in primis, ed il mondo intero. Il suo regno segna il record di essere stato il "regno più lungo della storia dell'United Kingdom: 70 anni ininterrotti.La dipartita della regina arriva dopo appena 2 giorni dalla sua approvazione data alla nomina della leader del Partito conservatore, Liz Truss, di primo ministro.Gli fa eco Ivan Eland, direttore dell'Independent Institute Center for Peace & Liberty, il quale ha convenuto che la regina Elisabetta "ha avuto un successo eccezionale nel rappresentare il suo Paese per più di due terzi di secolo".La morte della regina, che ha avuto luogo al castello di Balmoral in Scozia, fa del suo figlio maggiore, Carlo III, il nuovo re del Regno Unito.Il Times riferisce che questo venerdì lo stesso terrà una serie di incontri con funzionari del governo e della chiesa prima di essere ufficialmente nominato re del Regno Unito.

