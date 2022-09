https://it.sputniknews.com/20220909/portogallo-documenti-segreti-della-nato-finiscono-nel-dark-web-dopo-attacco-hacker-16446213.html

Portogallo, documenti segreti della NATO finiscono nel dark web dopo attacco hacker

Portogallo, documenti segreti della NATO finiscono nel dark web dopo attacco hacker

Secondo quanto riferito, gli agenti americani di cyber intelligence sono stati i primi a notare la vendita di documenti rubati sul dark web, allertando... 09.09.2022, Sputnik Italia

Secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa locale Diario de Noticias, documenti segreti della NATO sono trapelati nel dark web dopo un massiccio attacco informatico all'Agenzia di stato maggiore delle forze armate portoghesi (EMGFA).La vendita di "centinaia" di documenti inviati ai funzionari portoghesi dalla NATO sul dark web è stata notata dagli agenti di cyber intelligence statunitensi, che hanno allertato l'ambasciata americana a Lisbona, secondo fonti citate dalla pubblicazione.Successivamente, il governo portoghese è stato informato della "significativa" violazione dei dati, con un avviso sulla scoperta inviato direttamente al primo ministro Antonio Costa, ad agosto.Un team di esperti dell'Ufficio per la sicurezza nazionale (GNS) e del centro nazionale per la sicurezza informatica del Portogallo è stato presumibilmente inviato all'EMGFA per effettuare lo screening della rete dell'organismo. Un audit completo dei suoi sistemi interni ha permesso allo Stato Maggiore di identificare i computer dai quali sono stati rubati i documenti della NATO, aggiunge il rapporto.I canali non protetti sono stati utilizzati per la trasmissione di documenti riservati quando si sarebbe dovuto ricorrere al Sistema integrato di comunicazioni militari (SICOM), ha affermato l'Agenzia.L'ambasciata americana a Lisbona non ha né confermato né smentito il rapporto, rifiutandosi di commentare "questioni di intelligence".La NATO chiederà spiegazioni sull'incidente al governo portoghese, si legge nella pubblicazione, mentre un funzionario portoghese il cui nome non è stato specificato ha affermato che il governo "lavorerà quotidianamente affinché la credibilità del Portogallo, in quanto membro fondatore dell'Alleanza Atlantica, rimanga intatta".

