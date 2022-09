https://it.sputniknews.com/20220909/le-truppe-ucraine-hanno-cercato-di-sbarcare-nel-territorio-di-zaporozhye-16446402.html

Le truppe ucraine hanno cercato di sbarcare nel territorio di Zaporozhye

L'ennesimo tentativo di sbarco attraverso le acque del fiume Dnpr è stato sventato, come sottolineano dall'amministrazione della regione di Zaporozhye. 09.09.2022, Sputnik Italia

Le forze armate ucraine hanno tentato nuovamente uno sbarco attraversando le acque del fiume Dnpr nella regione della centrale di Zaporozhye, in direzione di Kamenka-Dneprovskaya.La notizia dell'attacco giunge dal presidente del movimento "Siamo con la Russia", membro del consiglio principale della amministrazione della regione di Zaporozhye, Vladimir Rogov:Secondo lo stesso, il nemico sta cercando di sondare un punto debole nella difesa, perché prima sono stati effettuati diversi tentativi di sbarchi in direzione di Energodar, Dneprorudny e Vasilyevka.Durante l'operazione speciale, l'esercito russo ha preso il controllo della centrale di Zaporozhye e dell'intera 'Oblast' di Kherson, occupando le principali città come la stessa Kherson, Melitopol e Berdyansk.Da allora si moltiplicano i tentativi da parte dell'esercito ucraino di attaccare la stessa centrale nucleare di Zaporozhye e gli abitati della regione, nonché le varie ulteriori parti del Donbass, in cui si registrano numerose vittime tra i civili. Di oggi la notizia che un civile è morto per il bombardamento dell'abitato di Gorlovka, nella Repubblica di Donetsk, e di 3 feriti.

