https://it.sputniknews.com/20220909/la-russia-fornira-ai-paesi-bisognosi-30-milioni-di-tonnellate-di-grano-entro-la-fine-dellanno-16450812.html

La Russia fornirà ai Paesi bisognosi 30 milioni di tonnellate di grano entro la fine dell'anno

La Russia fornirà ai Paesi bisognosi 30 milioni di tonnellate di grano entro la fine dell'anno

Il presidente russo Vladimir Putin annuncia l'intenzione di aumentare le consegne a quei Paesi che ne hanno realmente bisogno, in seno ai programmi alimentari... 09.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-09T19:15+0200

2022-09-09T19:15+0200

2022-09-09T19:15+0200

russia

mosca

economia

aiuti

grano

mondo

vladimir putin

dmitry peskov

cremlino

dichiarazioni

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/04/9616118_0:93:3057:1813_1920x0_80_0_0_ca2797bd49022052658adc875d7d0e44.jpg

La Russia prevede di fornire ai Paesi bisognosi 30 milioni di tonnellate di grano entro la fine di quest'anno e di aumentare ulteriormente questi volumi, ha affermato il presidente Vladimir Putin in una riunione operativa con i membri permanenti del Consiglio di sicurezza.Stando alle sue dichiarazioni, nel periodo da maggio ad agosto, la Russia ha fornito 6,6 milioni di tonnellate di grano ai mercati mondiali, di cui 6,3 milioni di tonnellate sono state inviate in Asia, Africa e America Latina.Come fa osservare il presidente russo, i partner stranieri stanno mettendo in discussione gli accordi siglati, ricordando che i Paesi europei in precedenza erano d'accordo sulla necessità di fornire grano ai Paesi più poveri, mentre ora alcuni di loro stanno cercando di fare un passo indietro.Difatti, su 87 navi che hanno lasciato i porti ucraini, 32 sono rimaste in Turchia. Secondo il leader russo, hanno il diritto di farlo, dal momento che funge da Paese organizzatore dell'intero processo.In conclusione, Putin ha aggiunto che la Russia sta ora lavorando sui dettagli tecnici associati alla fornitura di grano ai Paesi bisognosi.Il presidente a tal fine ha incaricato il vice-Primo ministro Andrey Belousov di affrontare questo problema, così come il ministero degli Esteri di essere coinvolto.Gli accordi sul grano sono stati siglati lo scorso 22 luglio a Istanbul. Da allora numerose le navi che hanno lasciato i porti dell'Ucraina portando carichi di grano e altre forniture di base, sotto il controllo e l'egida del Centro congiunto di Istanbul e delle varie parti in campo.I problemi in merito sussistono: dai dubbi sulle reali destinazioni delle navi alle critiche sollevate in merito dall'addetto stampa presidenziale Dmitry Peskov, che riferische che, de jure, "nulla impedisce l'esportazione di cibo russo, ma in realtà essa è limitata, dal momento che le navi mercantili non possono entrare nei porti".

russia

mosca

turchia

istanbul

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, mosca, economia, aiuti, grano, mondo, vladimir putin, dmitry peskov, cremlino, dichiarazioni, turchia, istanbul, accordi, ucraina