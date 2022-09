I ministri dell'Energia dell'UE non hanno trovato l'accordo sul tetto al prezzo del gas

https://it.sputniknews.com/20220909/i-ministri-dellenergia-dellue-non-hanno-trovato-laccordo-sul-tetto-al-prezzo-del-gas-16449881.html

La proposta di imporre un limite di prezzo al gas russo non ha ricevuto ampio sostegno dai ministri dell'Energia degli Stati membri dell'UE, riferiscono i media.La Commissione europea dovrebbe presentare una proposta che aiuti a ridurre il costo del carburante, ma che allo stesso tempo non ne pregiudichi l'approvvigionamento in Europa.Il ministro degli Esteri ungherese Péter Szijjártó ha confermato queste informazioni, aggiungendo che i partecipanti alla riunione si sono limitati a una controversia politica, che è servita da guida per la CE.In precedenza, il capo della CE Ursula von der Leyen ha riferito che i capi del ministero dell'Energia dei Paesi dell'UE intendevano discutere in una riunione straordinaria il 9 settembre ulteriori misure che possono essere applicate sul territorio dell'Unione. Oltre a imporre un tetto ai prezzi del gas russo, è stata presa in considerazione la necessità di richiedere ai consumatori di ridurre il consumo di elettricità durante le ore di punta, nonché di imporre limiti alle entrate alle società che producono elettricità a basso costo e realizzano super profitti da prezzi elevati.Il segretario stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov ha osservato in precedenza che dopo il rifiuto dell'Europa delle forniture russe, i tentativi di Gazprom di trovare acquirenti alternativi saranno più attivi, ma allo stesso tempo è necessario studiare come compensare il calo dei volumi.I Paesi occidentali si trovano ad affrontare l'aumento dei prezzi dell'energia e un'impennata dell'inflazione dopo l'imposizione di sanzioni contro Mosca e la politica di abbandono del carburante russo. A causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti, in primis del gas, l'industria negli Stati Uniti e nei Paesi europei ha ampiamente perso i propri vantaggi competitivi, il che ha colpito anche altre aree dell'economia.

