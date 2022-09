https://it.sputniknews.com/20220909/erdogan-rivela-i-dettagli-della-conversazione-con-putin-sul-prezzo-del-gas-16450073.html

Erdogan rivela i dettagli della conversazione con Putin sul prezzo del gas

Il presidente turco Erdogan ha parlato della conversazione con Putin sui prezzi del gas. 09.09.2022, Sputnik Italia

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha affermato di aver discusso i prezzi del gas con il suo omologo russo Vladimir Putin, riferisce l'emittente televisa turca NTV.Erdogan ha aggiunto che il suo Paese non ha problemi con la fornitura di gas russo, perché "Ankara non ha imposto sanzioni contro Mosca".Erdogan ha conluso il suo intervento sottolineando che il prossimo inverno per l'Europa "non sarà semplice", a causa della crisi energetica.

