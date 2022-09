https://it.sputniknews.com/20220908/putin-potrebbe-partecipare-a-una-serie-di-summit-nei-prossimi-mesi---cremlino-16444425.html

Putin potrebbe partecipare a una serie di summit nei prossimi mesi - Cremlino

Il presidente russo Vladimir Putin parlerà a numerosi vertici nei prossimi mesi, inclusi gli incontri del G20 e dell'APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation)... 08.09.2022, Sputnik Italia

"Il programma per l'autunno è piuttosto intenso. Il vertice del Gruppo dei Venti (G20) il 15-16 novembre in Indonesia, l'APEC il 18 novembre in Thailandia, la cooperazione in Asia orientale l'11-13 novembre in Cambogia", ha elencato il portavoce del Cremlino elencato.Inoltre, ha proseguito Ushakov, "il vertice della CSTO (Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva) si terrà a novembre a Yerevan, il vertice dell'EAEU (Unione economica eurasiatica) - a dicembre a Bishkek. Anche lì è prevista la partecipazione del nostro presidente", ha detto. A settembre il leader russo si recherà a Samarcanda (Uzbekistan) per il vertice SCO (Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai) e ad ottobre si recherà in Kazakistan, dove anche parteciperà ad alcuni incontri.

