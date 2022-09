https://it.sputniknews.com/20220908/orban-rileva-ancora-la-pericolosita-delle-sanzioni-ue-contro-mosca-16444941.html

Orban rileva ancora la pericolosità delle sanzioni Ue contro Mosca

Orban rileva ancora la pericolosità delle sanzioni Ue contro Mosca

Il premier ungherese sostiene che le sanzioni contro la Russia potrebbero mettere in ginocchio l'Europa. 08.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-08T14:17+0200

2022-09-08T14:17+0200

2022-09-08T14:17+0200

viktor orban

ungheria

russia

sanzioni antirusse

unione europea

energia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/328/88/3288899_0:395:4632:3001_1920x0_80_0_0_4bd7057b45d68fb68195f5564255c6ea.jpg

Le sanzioni antirusse per gli eventi in Ucraina hanno provocato l' e un deficit di energia che potrebbero "mettere in ginocchio l'Europa", ha affermato il premier ungherese Viktor Orban, citato dall'agenzia MTI. In precedenza Orban aveva affermato che le sanzioni anti-russe non hanno scosso Mosca, mentre l'Europa ha già perso quattro governi e si trova in una profonda crisi economica e politica. Allo stesso tempo il premier ungherese ritiene che i membri della Ue hanno perso l'occasione di mediare nel conflitto in Ucraina, in quanto non sono stati in frado di garantire l'attuazione degli accordi di Minsk.

ungheria

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

viktor orban, ungheria, russia, sanzioni antirusse, unione europea, energia