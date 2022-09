https://it.sputniknews.com/20220908/montagna-di-soldi-in-fumo-16444846.html

Montagna di soldi in fumo

Montagna di soldi in fumo

Nel 2023, le autorità ucraine prevedono di stanziare oltre 1 trilione di grivne (circa 27 miliardi di euro) per esigenze di difesa e sicurezza. Lo ha... 08.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-08T13:39+0200

2022-09-08T13:39+0200

2022-09-08T13:39+0200

la situazione in ucraina

multimedia

vignetta

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/08/16444675_70:0:2331:1272_1920x0_80_0_0_e5cd72f94d4e805d1235a494860d08c1.png

"Più di un trilione di grivne il prossimo anno sarà destinato al settore della sicurezza e della difesa. Questa sarà la priorità numero uno", ha detto in un discorso serale, commentando i risultati dell'incontro con il capo del governo, il ministro delle finanze e il vice capo dell'ufficio del presidente sulla bozza della finanziaria per il 2023. Secondo il Wall Street Journal, il deficit di bilancio dell'Ucraina dovuto alle spese militari è di circa 5 miliardi di dollari al mese, per questo motivo il Paese ha difficoltà ad adempiere agli obblighi sociali.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Vitaly Podvitsky https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/798/83/7988310_0:0:2048:2049_100x100_80_0_0_24923b8b8f182a9e70d032515e2f4bea.jpg

multimedia, vignetta, ucraina