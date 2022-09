https://it.sputniknews.com/20220908/lafrica-aspetta-il-grano-russo-contrariamente-a-quanto-sostenuto-da-bruxelles-16445401.html

L'Africa aspetta il grano russo, contrariamente a quanto sostenuto da Bruxelles

La rappresentante ufficiale del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova ha sottolineato l'incoerenza della dichiarazione del capo della diplomazia Ue... 08.09.2022, Sputnik Italia

Ha osservato che il 5 settembre Borrell, durante un discorso a una conferenza interparlamentare a Praga su questioni di politica estera e sicurezza, ha affermato che la tesi sulla minaccia della carestia in Africa non è vera, ma ci sono problemi causati dalle azioni della Russia e le sanzioni della Ue non hanno alcuna influenza. Il problema di assistere i Paesi in via di sviluppo, compresa l'Africa, non è scomparso, la Zakharova ha osservato che lo stesso Borrell ne ha parlato di recente.

