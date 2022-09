https://it.sputniknews.com/20220908/la-bce-alza-il-costo-del-denaro-16445200.html

La Bce alza il costo del denaro

La Bce alza il costo del denaro

Allo stesso tempo la Banca Centrale Europea rivede al rialzo le stime sull'inflazione nell'eurozona per quest'anno. 08.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-08T14:56+0200

2022-09-08T14:56+0200

2022-09-08T14:56+0200

unione europea

bce

finanze

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/576/85/5768591_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_4e528f205dab40b230a257135216f61d.jpg

La Banca Centrale Europea (Bce) ha alzato il tasso di interesse di riferimento per la seconda volta in un anno, di 75 punti base, portandolo all'1,25%. Sullo sfondo dell'alta inflazione, la Bce prosegue pertanto una politica monetaria restrittiva, sulla scia dell'americana Federal Reserve.Anche la previsione di crescita dei prezzi al consumo nell'area dell'euro per il 2023 è stata aumentata al 5,5% dal 3,5% e per il 2024 al 2,3% dal 2,1%.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

unione europea, bce, finanze