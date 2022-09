https://it.sputniknews.com/20220908/intelligence-russa-gli-usa-trascineranno-con-ogni-mezzo-il-conflitto-in-ucraina-16444216.html

Intelligence russa: “Gli Usa trascineranno con ogni mezzo il conflitto in Ucraina”

Lo dice Sergey Naryshkin, il direttore dei Servizi di Intelligence Stranieri. 08.09.2022, Sputnik Italia

Gli Stati Uniti faranno del loro meglio per prolungare il conflitto in Ucraina, nonostante le enormi perdite di truppe ucraine e i problemi economici in Europa, ha affermato giovedì Sergey Naryshkin, il direttore dei Servizi di Intelligence Stranieri e il presidente della Società Storica Russa.

