Gli Stati Uniti consegnano missili guidati da GPS Excalibur all'Ucraina

Il Pentagono ha consegnato missili guidati Excalibur a Kiev, ha riferito Bloomberg, citando documenti di bilancio inediti. 08.09.2022, Sputnik Italia

Il fatto della fornitura di queste munizioni alle truppe ucraine conferma il piano per ricostituire le scorte di Excalibur negli stessi Stati Uniti, ha sottolineato il media. Secondo i documenti, il Pentagono spenderà 92 milioni di dollari dei fondi aggiuntivi approvati dal Congresso. Il fatto che Washington abbia incluso proiettili di artiglieria guidata Excalibur nell'ultimo pacchetto di assistenza militare a Kiev era già stato riportato dal quotidiano Politico, citando fonti. Le autorità americane non hanno tuttavia pubblicizzato questo passaggio. Munizioni di questo tipo possono essere sparate dall'obice M777 di calibro 155 mm. Stati Uniti, Canada e Australia ne hanno consegnato più di cento unità all'Ucraina. La portata effettiva dei proiettili Excalibur supera i 40 chilometri con un margine di errore dal bersaglio di dieci metri. L'importo totale degli aiuti militari assegnati all'Ucraina dall'amministrazione Joe Biden ha superato i dieci miliardi di dollari. Mosca ha più volte sottolineato che la fornitura di equipaggiamento militare occidentale non fa che prolungare il conflitto e il trasporto di armi diventa un obiettivo legittimo per l'esercito russo.

