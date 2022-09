https://it.sputniknews.com/20220908/e-morta-la-regina-elisabetta-ii--16445055.html

E' morta la regina Elisabetta II

E' morta la regina Elisabetta II

La regina Elisabetta II del Regno Unito è morta all'età di 96 anni. 08.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-08T19:39+0200

2022-09-08T19:39+0200

2022-09-08T19:39+0200

elisabetta ii

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/1f/10069466_0:133:3168:1915_1920x0_80_0_0_ad3ec5ec5aad7fe29113dd0df40e70eb.jpg

La regina Elisabetta II del Regno Unito è morta all'età di 96 anni. Lo riporta un comunicato diffuso da Buckingham Palace.Figlia del duca e della duchessa di York, rappresentante della dinastia Windsor, Elisabetta II nacque il 21 aprile 1926 a Londra. Dopo che suo zio, re Edoardo VIII, abdicò nel 1936, suo padre, Giorgio VI, divenne re, e lei divenne l'erede al trono. Elisabetta fu incoronata regina del Regno Unito, capo laico della Chiesa anglicana e anche capo del Commonwealth (che unisce quasi tutte le ex colonie britanniche) dopo la morte di Giorgio VI, il 6 febbraio 1952. Fu incoronata il 2 giugno 1953 nell'Abbazia di Westminster alla presenza di settemila ospiti. La cerimonia dell'incoronazione fu il primo evento nazionale ad essere trasmesso in diretta televisiva. Dal suo matrimonio con il duca di Edingburgh, il principe Filippo, Elisabetta ebbe 4 figli - Carlo, principe di Galles (1948), la principessa Anna (1950), il principe Andrea, duca di York (1960), il principe Edoardo, conte di Wessex (1964). Durante il suo regno, la regina compì oltre 300 visite in più di 130 paesi, inclusa la Russia nell'ottobre 1994, quando visitò Mosca e San Pietroburgo. Sotto Elisabetta II furono prese diverse decisioni importanti volte a democratizzare la monarchia britannica. Fino a poco tempo fa, la Regina ha preso parte a vari eventi, tra cui cerimonie di intitolazione e di premiazione e visite ad organizzazioni e fondazioni di beneficenza e scientifiche (circa 600) sotto il suo patrocinio. Nel gennaio 2006 ha trasferito alcuni dei suoi poteri al principe Carlo e alla fine del 2016 il suo patrocinio su 25 strutture è stato trasferito ad altri membri della famiglia reale. Negli ultimi anni, la regina è apparsa raramente in pubblico, preferendo riunioni private o videochiamate. Il 3 luglio 2022, Elisabetta aveva deciso di trasferire all'erede al trono, il principe Carlo di Galles, parte delle sue funzioni di capo di stato.

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

elisabetta ii, regno unito