Capo politica difesa USA: nel lungo periodo per noi la Cina è un pericolo più della Russia

La strategia di difesa nazionale del Pentagono classifica la Cina come una " pacing threat" (minaccia di stimolo) in grado di sfidare gli Stati Uniti in una serie di aree, tra cui difesa, tecnologia ed economia, ha affermato Kahl. Gli Stati Uniti non intendono aumentare ulteriormente le tensioni con la Cina acuite dalla recente visita a Taiwan della presidente della Camera Nancy Pelosi. Gli Stati Uniti continueranno a mostrare sostegno a Taiwan in modo coerente con le norme storiche, secondo Kahl. Ad oggi, Washington ha fornito all'esercito ucraino circa 20 HIMARS MLRS, ciascuno dei quali trasporta missili guidati GMLRS con una portata di circa 80 chilometri. Kahl ha detto che il capo del Pentagono Lloyd Austin potrebbe annunciare una nuova tranche di aiuti militari giovedì. Alla base aerea di Ramstein in Germania dovrebbe tenere colloqui con gli alleati sulla situazione in Ucraina e sul fabbisogno di armi e munizioni di Kiev.

