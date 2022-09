"Un inverno polare" per l'Europa se sottovaluta la Russia: ne è convinto il presidente serbo

"Questo inverno sarà molto freddo per tutti noi. E se ascoltate sarà eletto, penso che il prossimo inverno un inverno polare per tutta l'Europa. sembra che nessuno voglia una soluzione, e... temo che tutti si aspettino la sconfitta di una parte, non un compromesso. Se pensa davvero di poter sconfiggere facilmente la Russia con mezzi militari, occorre solo prepararci bene per un inverno freddo e polare."