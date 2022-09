https://it.sputniknews.com/20220907/tetto-di-carta-16443064.html

Tetto di carta

Tetto di carta

La Commissione europea propone di limitare il prezzo del gas dalla Russia a 50 euro per megawattora (circa 512 dollari per mille metri cubi al cambio attuale)... 07.09.2022, Sputnik Italia

Questo è quasi 5 volte più economico del prezzo del gas in borsa in Europa martedì (240 euro per MWh). Il ministero degli Esteri francese ha affermato che eventuali nuove misure sarebbero temporanee - potrebbero essere introdotte per 6 mesi ed eventualmente prorogate per altri 6.

