L'Iran accumula scorte di uranio arricchito al 60%

Lo si afferma in un rapporto dell'Aiea. 07.09.2022, Sputnik Italia

Teheran ha aumentato le sue scorte di uranio arricchito del 60% a 55,6 chilogrammi, con un ulteriore arricchimento, questo stock potrebbe essere sufficiente per creare armi nucleari. Lo ha riportato oggi la Reuters con riferimento a un rapporto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). Secondo l'Aiea, in teoria, 42 chilogrammi di uranio arricchito al 60% sono sufficienti per creare una bomba nucleare con ulteriore arricchimento. Pertanto, l'Iran ha già superato i volumi necessari per lo sviluppo delle armi. Il precedente rapporto dell'agenzia, pubblicato il 30 maggio, affermava che l'Iran aveva arricchito 43,1 chilogrammi di uranio a un livello del 60%.

