La missione dell'AIEA ha visto il bombardamento della centrale nucleare di Zaporozhye - Rosatom

La missione dell'AIEA ha visto il bombardamento della centrale nucleare di Zaporozhye - Rosatom

La missione dell'AIEA ha visto il bombardamento della centrale nucleare di Zaporozhye, questa è la cosa più importante, ha affermato Alexei Likhachev... 07.09.2022

La scorsa settimana, una missione dell'AIEA guidata dal Direttore Generale Rafael Grossi è arrivata alla centrale nucleare di Zaporozhye. Il capo della delegazione di Rosatom e il personale della centrale hanno guidato gli osservatori attraverso il suo territorio e hanno mostrato le sezioni che erano state danneggiate durante i bombardamenti delle truppe ucraine. Come ha detto a RIA Novosti Mikhail Ulyanov, rappresentante permanente della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, due dipendenti dell'AIEA rimarranno permanentemente presso la centrale nucleare di Zaporozhye. Martedì è stato pubblicato il rapporto dell'AIEA sulla sicurezza nucleare in Ucraina, una parte significativa di esso è dedicata alla recente missione di esperti presso la centrale nucleare di Zaporozhye. Tra le varie osservazioni annotate, gli osservatori hanno registrato anche danni ad una unità speciale per lo stoccaggio di scorie radioattive e combustibile nucleare fresco. Ci sono stati danni in diversi settori, persino vicino ai reattori. Funzionari dell'agenzia hanno chiesto la fine dei bombardamenti sulla centrale e i suoi dintorni, poiché ciò potrebbe danneggiare apparecchiature critiche e rilasciare materiali radioattivi in modo illimitato. Lo stesso Rafael Grossi ha dichiarato al canale CNN di non essere in grado di stabilire chi stesse bombardando la centrale nucleare. Zaporozhye NPP si trova sulla riva sinistra del Dnepr vicino alla città di Energodar. Questa è la più grande centrale nucleare d'Europa in termini di numero di unità e capacità installata: l'impianto dispone di sei unità di potenza con una capacità di 1 gigawatt ciascuna. Da marzo è sotto la protezione dell'esercito russo. Il Ministero degli Affari Esteri ha sottolineato che questo passaggio è giustificato al fine di prevenire la fuoriuscita di materiali nucleari e radioattivi. L'esercito ucraino continua a bombardare regolarmente Energodar e il territorio della stazione adiacente alla città.

