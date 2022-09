https://it.sputniknews.com/20220907/ex-capo-pentagono-lattuale-tensione-russia-usa-e-conseguenza-degli-atteggiamenti-degli-anni-90-16441732.html

Ex capo Pentagono: l'attuale tensione Russia-USA è conseguenza degli atteggiamenti degli anni '90

L'aver ignorato, da parte dei paesi occidentali, la posizione di Mosca sull'espansione della NATO e la mancanza di assistenza durante la crisi finanziaria del... 07.09.2022, Sputnik Italia

Questa valutazione è stata fatta dall'ex segretario alla Difesa degli Stati Uniti William Perry, in un articolo dell'autore pubblicato lunedì sul portale Outrider. Perry ha osservato che dopo il crollo dell'Unione Sovietica, gli Stati Uniti e la Russia "hanno iniziato a lavorare insieme per creare un'alleanza basata sulla cooperazione", ma "ora sembra che l'era del dialogo positivo sia dimenticata"."Molti consideravano l'espansione della NATO a metà degli anni '90 come una provocazione critica. A quel tempo ero contrario all'espansione, compresi i timori su come potesse influenzare le relazioni russo-americane. Ma il problema più grande non era solo l'espansione della NATO , ma ciò che rappresentava: il mancato rispetto da parte dei paesi occidentali dell'importanza vitale di questa potenza nucleare per l'ordine mondiale", ha affermato Perry, che ha servito come capo del Pentagono nell'amministrazione Bill Clinton (1993-2001) dal 1994-1997.Inoltre, l'ex capo del Pentagono ha sottolineato che nel 1998 l'Occidente contava sulla Russia "per uscire da sé" dalla crisi economica. "Il fatto che non abbiamo fornito un supporto tangibile ha causato amarezza in molti russi che persistono fino ad oggi", ha detto.Secondo questi, "bisogna riconoscere" che l'Occidente, con le sue azioni, "ha contribuito all'attuale ostilità". L'ex ministro ha anche osservato che i paesi occidentali "non hanno ragioni naturali per considerare la Russia" come un nemico."Dobbiamo lavorare per ripristinare la comunicazione con la Russia, trattare i russi con rispetto e ricostruire le nostre relazioni nella speranza che un giorno si possa tornare sulla strada dell'amicizia", ​​ha concluso l'ex capo del Pentagono.

