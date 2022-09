Esercito ucraino ferma le operazioni militare nel fronte meridionale: troppi caduti

"Nell'ultimo giorno nella direzione Nikolaev-Krivoy Rog, per le pesanti perdite di uomini e di tecnica militare subite dalle truppe ucraine, non sono state effettuate operazioni offensive. Le forze aerospaziali russe, le truppe missilistiche e l'artiglieria hanno continuato a sferrare attacchi di precisione sulle unità e riserve delle forze armate ucraine in questa direzione", hanno osservato al dicastero militare russo.