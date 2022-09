https://it.sputniknews.com/20220906/ue-dice-addio-alla-semplificazione-dei-visti-con-la-russia-disagi-in-vista-per-i-cittadini-russi-16441608.html

Ue dice addio alla semplificazione dei visti con la Russia: disagi in vista per i cittadini russi

Il costo del rilascio dei visti Schengen per i cittadini russi aumenterà fino a 80 euro.

La proposta di sospensione dell'accordo di facilitazione del visto della Ue con la Russia, avanzata oggi dalla Commissione Europea, prevede un aumento della tassa consolare per il rilacio dei visti a tutti i richiedenti russi da 35 a 80 euro. Indica inoltre che l'aumento del periodo standard per i consolati dell'UE per prendere decisioni sulle domande di visto aumenterà da 10 a 15 giorni. Vengono introdotte regole più severe per i visti per ingressi multipli. "I richiedenti non avranno più facile accesso ai visti validi per ingressi multipli nell'area Schengen". "Sarà necessario un elenco più lungo di documenti giustificativi: i richiedenti dovranno fornire un elenco completo di prove documentali quando richiedono un visto, non utilizzeranno più l'elenco semplificato incluso nell'accordo di facilitazione del visto", spiega il comunicato della Commissione Europea.

