https://it.sputniknews.com/20220906/laiea-chiede-di-fermare-i-bombardamenti-della-centrale-nucleare-di-zaporozhye-16441353.html

L'AIEA chiede di fermare i bombardamenti della centrale nucleare di Zaporozhye

L'AIEA chiede di fermare i bombardamenti della centrale nucleare di Zaporozhye

Dopo la visita presso l'impianto da parte di una delegazione, l'AIEA ha chiesto la fine del bombardamento della centrale nucleare di Zaporozhye e dei suoi... 06.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-06T16:45+0200

2022-09-06T16:45+0200

2022-09-06T16:45+0200

la situazione in ucraina

ucraina

nucleare

aiea

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/08/09/16293584_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_009fa56fbe5eb043e8330c73a5c40397.jpg

Occorre un accordo da tutte le parti per creare una zona protetta attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhya al fine di evitare danni, afferma il rapporto dell'AIEA sui risultati della missione. Si nota che, sebbene i bombardamenti in corso non abbiano portato ad una situazione di pericolo nucleare, continuano a rappresentare una minaccia continua per la sicurezza col potenziale rischio di diffusione estesa di radioattività.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

ucraina, nucleare, aiea