La Germania dice no all'embargo alle risorse energetiche russe

"Il cancelliere tedesco, il ministro dell'Economia ed io, come ministro degli Esteri, abbiamo sempre detto che non vogliamo ripetere gli errori commessi dal Paese in passato e non promettiamo cose che non possiamo mantenere. Ecco perché abbiamo detto che non possiamo da un giorno all'altro abbandonare l'energia fossile dalla Federazione Russa", ha affermato la Baerbock.