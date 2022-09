https://it.sputniknews.com/20220906/la-commissione-europea-affronta-le-critiche-di-alcuni-stati-membri-a-causa-della-crisi-energetica-16438463.html

"C'è qualche critica interna su come la leadership della Commissione sta gestendo la crisi energetica. Cresce la preoccupazione per gli Stati membri e allo stesso tempo alcuni Paesi, che non sono molto in sintonia con l'attuale leadership della Commissione Ue, stanno anche esprimendo i loro dubbi", ha detto la fonte. C'è un gruppo di Stati membri, principalmente quelli del gruppo di Visegrad - Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia - che non è soddisfatto delle decisioni della Commissione sullo stato di diritto nei loro confronti, ha affermato la fonte, aggiungendo che questi paesi stanno persino suggerendo di non sostenere la rielezione dell'attuale leadership della Commissione nel 2024.Il 24 febbraio, la Russia ha avviato un'operazione militare in Ucraina, rispondendo alle richieste di aiuto delle repubbliche separatiste di Donetsk e Luhansk. L'Occidente e i suoi alleati hanno risposto imponendo sanzioni globali contro la Russia, con l'impegno dell'UE a porre fine alla sua dipendenza dalle forniture energetiche russe. Il blocco ha già approvato sette pacchetti di sanzioni contro Mosca, inclusa la graduale eliminazione del petrolio russo. La crisi e le sanzioni in Ucraina hanno provocato interruzioni delle catene di approvvigionamento e un aumento dei prezzi dell'energia in tutto il mondo.

