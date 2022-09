Crisi energetica, Erdogan: l'Occidente raccoglie ciò che ha seminato"

https://it.sputniknews.com/20220906/crisi-energetica-erdogan-loccidente-raccoglie-cio-che-ha-seminato-16438577.html

Erdogan ha affermato che l'Occidente, caduto in una crisi energetica, "raccoglie ciò che ha seminato" con le sanzioni contro la Federazione Russa e il... 06.09.2022, Sputnik Italia

"Non abbiamo problemi con il gas. L'Occidente sta semplicemente raccogliendo ciò che ha seminato. Sono l'atteggiamento dell'Occidente, la posizione nei confronti del rispettabile Putin, le sanzioni, ad aver portato a questo. Putin sta usando tutte le armi che ha. Sfortunatamente, adesso siamo in questa situazione e penso che sarà un inverno molto duro in Occidente. Da noi non c’è un problema del genere”, ha detto Erdogan.

