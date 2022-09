https://it.sputniknews.com/20220905/un-muro-invalicabile-16436518.html

Un muro (in)valicabile

Un muro (in)valicabile

Il Ministro degli Affari Esteri francese ha ammesso che non tutti in Occidente sono d'accordo sulle sanzioni contro la Russia.

Come ha osservato Catherine Colonna, "è importante che quei Paesi che non hanno adottato sanzioni non vengano usati come piattaforma per aggirarle".La Colonna ha affermato che lo scopo delle restrizioni adottate è "rendere difficile il finanziamento delle operazioni militari e porvi fine". "L'Europa ha già adottato sei pacchetti di sanzioni contro la Russia e il settimo è ora in corso, anche se ufficialmente non è chiamato così. Ci sono altre possibilità di sanzioni, in particolare individuali", ha aggiunto il ministro.

