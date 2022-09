https://it.sputniknews.com/20220905/putin-ha-commentato-lidea-dellue-di-tornare-al-carbone-pur-di-abbandonare-il-gas-russo-16435685.html

Putin ha commentato l'idea dell'Ue di tornare al carbone pur di abbandonare il gas russo

l presidente russo Vladimir Putin ha definito il rifiuto del gas russo e l'uso di tutto ciò che in precedenza era un anatema, inclusa la produzione di carbone... 05.09.2022

"Dobbiamo fare tutto in modo tempestivo, dobbiamo preparare le imprese industriali per il lavoro da svolgere, ma se prima facciamo un salto in avanti, prendendo il gas russo a buon mercato, poi noi stessi interrompiamo la fornitura di questo gas e immediatamente puntiamo a quello che prima era un anatema, compresa la generazione di carbone, allora questa, ovviamente, non è l'opzione migliore per risolvere i problemi globali e i problemi in quelle regioni in cui le decisioni vengono prese in questo modo", ha detto Putin in un incontro con i partecipanti al Forum ecologico della gioventù panrussa "Ecosistema. Zona protetta".

