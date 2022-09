https://it.sputniknews.com/20220905/lo-sviluppo-del-turismo-in-russia-sara-discusso-ai-margini-delleastern-economic-forum-16434339.html

Lo sviluppo del turismo in Russia sarà discusso ai margini dell'Eastern Economic Forum

Lo sviluppo del turismo in Russia sarà discusso ai margini dell’Eastern Economic Forum

05.09.2022

Levitin ha sottolineato che è anche importante non dimenticare l'attenzione della popolazione locale al turismo. L'incontro preparato dal Presidio del Consiglio di Stato si svolgerà in quattro fasi: "Attrattività degli investimenti del settore turistico", "Quadro dei trasporti nel settore turistico", "Personale del settore turistico" e "Pianificazione generale delle aree turistiche e sviluppo delle infrastrutture di supporto". Martedì il presidente russo Vladimir Putin terrà una riunione estesa del Presidium del Consiglio di Stato sullo sviluppo dell'industria turistica nazionale moderna a margine dell'Eastern Economic Forum (EEF). Come ha osservato Dmitry Peskov, addetto stampa del capo di Stato, all’EEF è atteso anche il tradizionale discorso del capo di Stato, in cui Putin valuterà la condizione economica generale della Federazione Russa e lo sviluppo delle regioni dell'Estremo Oriente. L’EEF si svolge dal 5 all'8 settembre nel campus dell'Università Federale dell'Estremo Oriente sull'isola di Russky a Vladivostok. RIA Novosti agisce come media partner generale del forum.

