https://it.sputniknews.com/20220905/liz-truss-vince-tra-i-tories-e-sara-la-nuova-premier-della-gran-bretagna-16436089.html

Liz Truss vince tra i Tories e sarà la nuova premier della Gran Bretagna

Liz Truss vince tra i Tories e sarà la nuova premier della Gran Bretagna

Liz Truss traslocherà a Downing Street a Londra: nella votazione tra gli iscritti del Partito Conservatore ha sconfitto il rivale Rishi Sunak. 05.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-05T13:59+0200

2022-09-05T13:59+0200

2022-09-05T13:59+0200

regno unito

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/07/15/16228237_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_20455af66d64adf81aefef58385ec6bf.jpg

Gli iscritti ai Tories hanno votato Liz Truss come nuovo leader del Partito Conservatore. Pertanto sarà l'ex ministro degli Esteri del governo Johnson a guidare il Paese.Secondo Sky, è probabile che Johnson lasci l'incarico alla Truss non prima di domani. Domani la regina riceverà entrambi al castello di Balmoral in Scozia e darà l'incarico alla Truss di formare un governo.

regno unito

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

regno unito