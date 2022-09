https://it.sputniknews.com/20220905/le-regioni-in-prossimita-della-centrale-di-zaporozhye-sono-senza-elettricita-16437962.html

Le regioni in prossimità della centrale di Zaporozhye sono senza elettricità

Le regioni in prossimità della centrale di Zaporozhye sono senza elettricità

L'interruzione di corrente è stata segnalata domenica, un giorno dopo che la centrale nucleare ha ridotto della metà la sua capacità di produzione di energia a... 05.09.2022, Sputnik Italia

la situazione in ucraina

elettricita

ucraina

Le città di Melitopol, Kuibyshevsky, Pologovsky e parte dei distretti di Berdyansk nell'Ucraina meridionale, vicine e rifornite dalla centrale nucleare di Zaporozie, erano senza elettricità domenica, secondo Vladimir Rogov, membro del consiglio principale dell'amministrazione civile-militare regionale di Zaporozie.Sabato, Rogov ha riferito che la centrale nucleare aveva ridotto della metà la sua capacità di generazione di energia a causa dei bombardamenti e che l'elettricità stava ora raggiungendo solo i territori liberati delle province di Zaporozhzhie e Kherson.Nella notte tra venerdì e sabato sono ripresi gli attacchi alla centrale nucleare e, di conseguenza, è stata interrotta la consegna di energia al territorio ucraino. Giovedì, alla vigilia della visita di una missione dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA) alla centrale nucleare, le truppe ucraine sono tornate per bombardare la regione con l'artiglieria pesante.Inoltre, due gruppi di sabotatori, per un totale di 60 persone, sono sbarcati a circa tre chilometri a nord-est dello stabilimento e hanno tentato di occupare la sua struttura. Secondo le autorità locali, sono stati uccisi circa 40 sabotatori.

