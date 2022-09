https://it.sputniknews.com/20220905/la-grecia-accusa-senza-prove-la-russia-di-volere-disordini-in-europa-16437318.html

La Grecia accusa senza prove la Russia di volere disordini in Europa

La Grecia accusa senza prove la Russia di volere disordini in Europa

Il rappresentante ufficiale del governo greco, Yannis Ikonomou, ha accusato la Russia, senza averne prove, di cercare di aumentare la pressione economica... 05.09.2022, Sputnik Italia

2022-09-05T17:27+0200

2022-09-05T17:27+0200

2022-09-05T17:27+0200

russia

germania

grecia

repubblica ceca

sanzioni

ue

crisi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/75/05/750573_0:157:3085:1892_1920x0_80_0_0_17bd68030a6d4f176645e2e19b2ed10b.jpg

Mosca ha ripetutamente respinto le accuse dei paesi occidentali di interferire negli affari interni, ritenute assolutamente infondate dal Cremlino, e il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha affermato che non c'erano fatti a conferma di ciò.La Russia ha anche negato le affermazioni di utilizzare gas o petrolio come armi di pressione politica. Come ha affermato l'addetto stampa del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov, la Russia era e rimane pronta ad adempiere a tutti i suoi obblighi e che gli ostacoli sono posti dagli stessi paesi dell'UE, Canada, USA e Regno Unito, che impongono sanzioni e impediscono l'approvvigionamento di gas.Il presidente russo Vladimir Putin ha sottolineato che la politica di contenimento e indebolimento della Russia è una strategia a lungo termine dell'Occidente e le sanzioni hanno inferto un duro colpo all'intera economia globale. L'obiettivo principale dell'Occidente, secondo Putin, è peggiorare la vita di milioni di persone.Ikonomou ha affermato che sia la pandemia che la crisi energetica sono causate da cause esterne e sopporteranno serie sfide nel prossimo periodo e, in un'Europa in subbuglio politico, la Grecia rimane un paese di stabilità e sicurezza. Ha affermato che dopo l'inizio della pandemia e gli eventi in Ucraina, "decenni di fiducia sono crollati e il nostro mondo è cambiato".Secondo questi, nessun governo da solo può coprire tutti i costi associati alla crisi, nonostante il fatto che i servizi sociali il supporto ai programmi è il più grande dalla seconda guerra mondiale.Il rappresentante ha osservato che la qualità della vita dei cittadini in Europa sta peggiorando, soffrono non solo gli strati economicamente più deboli, ma anche la classe media."L'intera Europa sta affrontando una minaccia strategica a cui deve - già ora - rispondere efficacemente", ha affermato, aggiungendo che il primo ministro Kyriakos Mitsotakis è stato "il primo politico europeo a presentare un piano realistico e attuabile per superare la crisi energetica" e proporre soluzioni specifiche. Ha affermato che il governo greco intende continuare a sostenere la popolazione.Anche la Repubblica Ceca ha cercato di accusare la Russia di voler destabilizzare la situazione. La sera del 3 settembre si è conclusa una manifestazione antigovernativa in piazza Venceslao, nel centro di Praga; verso la fine, secondo la polizia, vi hanno preso parte circa 70.000 persone, riporta la tv ceca.Il primo ministro ceco Petr Fiala ha affermato che l'azione è stata organizzata da "forze filo-russe" che si oppongono agli interessi della Repubblica ceca. Fiala ha anche riconosciuto il diritto del popolo a manifestare.Il 4 settembre si è inoltre tenuta a Colonia una manifestazione contro le sanzioni anti-russe e la fornitura di armi tedesche all'Ucraina. L'addetto stampa del presidente russo Peskov, commentando lunedì ai giornalisti le proteste in Europa, ha notato che la vita sta peggiorando per gli europei, ma questa è una domanda per i leader occidentali che prendono decisioni dannose.

https://it.sputniknews.com/20220905/putin-assicura-impegno-della-russia-nella-cooperazione-sul-disarmo-16435437.html

https://it.sputniknews.com/20220905/putin-ha-commentato-lidea-dellue-di-tornare-al-carbone-pur-di-abbandonare-il-gas-russo-16435685.html

russia

germania

grecia

repubblica ceca

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia

russia, germania, grecia, repubblica ceca, sanzioni, ue, crisi