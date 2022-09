https://it.sputniknews.com/20220905/due-dipendenti-dellambasciata-russa-sono-rimasti-uccisi-nellesplosione-a-kabul-16435271.html

Due dipendenti dell'ambasciata russa sono rimasti uccisi nell'esplosione a Kabul

Due dipendenti dell'ambasciata russa sono rimasti uccisi nell'esplosione a Kabul

A seguito dell'esplosione vicino all'edificio dell'ambasciata russa a Kabul, due dipendenti della missione diplomatica sono rimasti uccisi, ha comunicato il... 05.09.2022, Sputnik Italia

afghanistan

russia

"Il 5 settembre, alle 10:50 ora di Kabul, nelle immediate vicinanze dell'ingresso del dipartimento consolare dell'Ambasciata russa a Kabul, un militante sconosciuto ha fatto esplodere un ordigno esplosivo. A seguito dell'attacco, due membri della missione diplomatica sono stati uccisi e ci sono state vittime anche tra i cittadini afgani", afferma il rapporto. In precedenza, una fonte della RIA Novosti aveva affermato che l’attentato era avvenuto quando un diplomatico si è rivolto a persone in fila per annunciare i candidati al visto. Secondo i dati preliminari delle fonti dell'agenzia nell'ospedale Estiqlal, il più vicino all'ambasciata, almeno dieci persone sarebbero morte, altre otto ricoverate in ospedale. Il segretario stampa del presidente della Russia Dmitry Peskov ha affermato che "ovviamente stiamo parlando di un attacco terroristico".

