Artico: la Russia vuole costruire più di 150 navi, tra cui 12 rompigiacchio

Artico: la Russia vuole costruire più di 150 navi, tra cui 12 rompigiacchio

Mosca prevede di aumentare la sua flotta artica costruendo 153 nuove navi, tra cui 12 rompighiaccio, rivela la rivista dell'Eastern Economic Forum pubblicata dalla fondazione Roscongress.Secondo la nuova dottrina navale, annunciata ad agosto, la Russia considera la rotta del Mare del Nord come le sue acque interne, usandola come una "rotta di trasporto nazionale sicura, competitiva, per tutto l'anno". Il paese prevede inoltre di continuare ad aprire la strada nella costruzione di rompighiaccio e negli investimenti nelle infrastrutture della flotta nucleare.La rotta del Mare del Nord si trova all'interno della zona economica esclusiva della Russia, simile al Passaggio a nord-ovest del Canada. È più breve dello stesso viaggio attraverso la rotta del Canale di Suez, ma consente il traffico solo diversi mesi all'anno a causa delle condizioni meteorologiche estreme. Lo sviluppo della regione artica dovrebbe essere uno dei temi dell'Eastern Economic Forum, che si terrà nella città russa di Vladivostok tra lunedì e giovedì.

